Украина

В шпагате лицом к стене: Балух впервые рассказал о пытках в российских застенках (видео)

Крымский фермер Владимир Балух, который вернулся в Украину в рамках обмена с Россией, рассказал о пытках, которым его подвергли в российских застенках, передает УНН

Так, в СИЗО Твери, куда его привезли в марте этого года, Владимира Балуха избили тюремщики, пока он с широко расставленными ногами — почти в шпагате — стоял лицом к стене. «Физическое насилие началось с первой секунды приезда. Была так называемая „приемка“, жесткая, с физическим насилием. Их было человек 8−10, я их не видел, поскольку били сзади. По ногам, почкам, по голове. Я находился лицом к стене в растянутом виде, растянутом до боли, почти в шпагате», — сказал бывший политзаключенный во время пресс-конференции.

По словам Владимира Балуха, в СИЗО был медик, который хоть и предлагал смазать йодом места поражения, мерить давление и температуру, но позволял подобное насилие в отношении заключенных. «Я отказывался от медицинских услуг, я не беру их из таких рук», — отметил он.

По словам крымчанина, после освобождения у него постоянно болят суставы и голова, из-за холода, который он был вынужден терпеть в камере, а также из-за большого количества ударов электрошокером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед освобождением Владимира Балуха постоянно помещали в штрафной изолятор под любым предлогом.

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