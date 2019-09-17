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Общество и люди

Дождь и сильный ветер: синоптик предупредила киевлян о резком ухудшении погоды

7:09 17 сентября 2019 116
Дождь
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 18 сентября, в Киеве, ожидается серьезное ухудшение погоды — снижение температуры, сопровождаемое дождем и сильным ветром. Ранее синоптики предупреждали о возможном мокром снеге в Карпатах.

«Киевляне! В ближайшей перспективе вероятная „кака-бека“ придется на среду, 18 сентября. Дождь, сильный западный ветер, похолодание до +12 градусов. Дождь — сильнее утром, днем ослабеет и прекратится. Примите это к сведению», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко не исключала, что во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки.

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