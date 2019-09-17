Украина

В списках есть «криминальные авторитеты»: у Зеленского рассказали о проблеме с обменом «всех на всех»

После того, как в России заявили, что понимание сторон о формуле обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» разнятся, в Украине отметили, что этот процесс усложняется желанием другой стороны включить в обменные списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести украинцах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. «Есть идеальная формула «всех на всех», которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти «все на все», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в список стараются «запихнуть», в частности, криминальных авторитетов, которые не имеют отношение к боевым действиям на Донбассе, но являются друзьями людей «с той стороны». «Тогда эти списки не согласовываются», — отметил он, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся согласованный в середине июля на встрече советников лидеров «нормандского формата» обмен по формуле «208 на 69».

По словам Вадима Пристайко, на сегодняшний день около 500 украинцев считаются пропавшими без вести и узнать, живы ли они или же находятся в заключении, нет возможности. «Нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста. К сожалению, за пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест, чтобы проверить данные о пропавших без вести», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились начать процедуру по обмену удерживаемых по формуле 208 на 69. По словам Романа Безсмертного, который ранее входил в состав ТКГ, украинская сторона была готова начать эту процедуру и предложила дату обмена. По его словам, это предложение поддержали представители ОРДЛО, однако Россия не согласилась, настаивая на необходимости «правовых чисток»,

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