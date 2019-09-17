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Оккупанты задумали переименовать Крым: в сети волна гнева
Шквал критики в соцсетях вызвала идея переименовать аннексированный Крым в Тавриду, что, по задумке ее авторов, должно «закрепить его российский статус». Кстати, ранее политтехнолог Никита Потураев, комментирующий стремление РФ «вернуться к истокам», предложил вернуть ей историческое название — Московия.
В российских массмедиа вовсю обсуждается идея переименования полуострова в «Республику Крым — Тавриду», которую озвучил руководитель национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. А оккупационный «вице-премьер» Георгий Мурадов заявил, что идея о переименовании имеет право на жизнь, особенно, если ее «поддержит общественность».
Часть общественности уже выразила свое отношение к переименованию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители российского села Бунгур под Новокузнецком хотят переименовать его в Сирию и попросить у властей РФ гуманитарную помощь. Так селяне надеялись привлечь к своим проблемам.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»