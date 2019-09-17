Мир

На британском телеканале Channel 5 выходит в эфир документальный четырехсерийный фильм «Секреты королевских дворцов» о резиденциях Ее Величества. Первая серия посвящена ее основному месту жительства — Букингемскому дворцу.

В нем утверждается, что во дворце имеется банкомат, установленный банком Coutts. Правда, неизвестно, пользовалась ли им когда-нибудь сама королева Елизавета, которая, выходя из дома, никогда не берет с собой кредитные карточки или наличные деньги за ненадобностью — за исключением купюр, которые она регулярно жертвует церкви.

Во дворце также есть бассейн, медицинский кабинет для срочных хирургических операций, а также почтовый офис.

Был в резиденции королевы ранее и бар. Но Елизавета II, как пишет издание Daily Star, была вынуждена распорядиться его закрыть. Поскольку дворцовый персонал злоупотреблял его наличием. Некоторые служащие дворца слишком часто не могли надлежащим образом выполнять свои обязанности по причине алкогольного опьянения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева запретила говорить о Меган Маркл и принце Гарри в своем присутствии.

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