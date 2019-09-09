Знаменитый футболист рассказал о шутке королевы Елизаветы: «Я был в ужасе» (фото)

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Знаменитый Майкл Оуэн, экс-форвард сборной Англии, рассказал в своей новой автобиографии о встрече с королевой Елизаветой II, от которой до сих пор находится под большим впечатлением.

Как пишет газета The Sun, цитируя книгу, футболист однажды посетил Королевские скачки в Аскоте. Он и его жена Луиза были в числе приглашенных на VIP-места рядом с Ее Величеством. На королевскую трибуну можно подняться специальным лифтом. 39-летний Майкл вспоминает, что, когда королева вошла в лифт, снаружи оставалось еще человек 15. «Давайте, мы все можем втиснуться», — сказала монархиня. «Я стоял первым и повиновался — снимая при этом шляпу, так как думал, что следую правильному этикету», — рассказал спортсмен. И тут Ее Величество, повысив голос, произнесла: «Если вы наденете шляпу обратно, мы все сможем поместиться!». «Я робко надел шляпу. Я был в ужасе… Так до сих пор и не имею представления — говорила она всерьез или шутила… Луиза подталкивала меня локтем в бок, стараясь не расхохотаться, поскольку я получил выволочку от королевы», — говорится в книге.

Майкл также встречался с королевой в Букингемском дворце в 1998 году

Легенда футбола также вспоминал, как старался соблюдать приличные манеры в Виндзорском замке, куда его пригласили перекусить перед скачками. «Я следил за тем, чтобы вилка была в нужной руке и все такое. Мне не следовало беспокоиться. Я посмотрел на королеву — она бросала кусочки закусок своим корги».

Елизавета II славится своим чисто английским чувством юмора. Как писали ранее «ФАКТЫ», британская королева остроумно ответила американским туристам, которые не узнали ее во время прогулки близ Балморала.

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