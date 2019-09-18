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Стало известно о неожиданном хобби королевы Елизаветы: ее коллекция оценивается в 125 миллионов долларов (фото)

Стало известно о необычном хобби британской королевы Елизаветы. Как сообщает издание Daily Express, Ее Величество является страстным филателистом. Она очень любит демонстрировать гостям Букингемского дворца свою коллекцию почтовых марок, которая оценивается в 125 миллионов долларов. Значительную часть своего собрания Елизавета унаследовала от предыдущих монархов. Часть прикупила сама.

Коллекционировать марки первым в королевской семье начал второй сын королевы Виктории принц Альфред в 1864 году.

Жемчужиной королевской коллекции является марка с острова Маврикий стоимостью почти 2,5 миллиона долларов, датированная 1847 годом. Это была первая марка, выпущенная колониальной почтовой службой. В 1904 году марку приобрел на аукционе дед Елизаветы — будущий британский король Георг V, который тогда еще носил титул герцога Йоркского. Он уплатил за нее 1450 фунтов (ныне эта сумма эквивалентна 60 тысячам фунтов). Со временем ценность марки многократно возросла.

Дед Елизаветы купил редчайшую марку на аукционе

Сама королева потратила 312 тысяч на уникальный набор марок 10 Penny Blacks, которые были выпущены в мае 1840 года.

Сотни альбомов с марками королевы лежат в хранилищах лондонского Сент-Джеймсского дворца.

«Королева любит показывать свои марки посетителям — в том числе главам государств, которые останавливаются во дворце. Это ее гордость и радость. Не только в связи с тем, что ей принадлежат одни из ценнейших марок в мире, но также потому, что это семейное сокровище, которое она пополняет и чувствует, что владевшие им ее отец и предыдущие монархи гордились бы ею», — говорит королевский эксперт Фил Дампьер.

В 2001 году королева выставила на аукцион несколько «дубликатов» из своей коллекции. Это вызвало небывалый ажиотаж. Их раскупили во мгновение ока, так как впервые появилась возможность стать владельцем марок из королевской коллекции.

На британских марках по традиции изображается портрет действующего монарха. Возможно, именно этим объясняется интерес Ее Величества к маркам. Нынешний профиль Елизаветы впервые появился на марках в июне 1967 года и с тех пор ее изображение на них не менялось.

Большая часть коллекции перешла к Елизавете по наследству

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II закрыла бар в Букингемском дворце из-за пьянства персонала.



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