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Королева Елизавета запретила упоминать Меган Маркл в своем присутствии
Королева Елизавета II крайне разочарована поведением Меган Маркл и принца Гарри. Ее Величество настолько расстроена, что запретила упоминать своего внука и его жену в ее присутствии. Как сообщает газета The Sun, об этом особо предупреждают гостей замка Балморал, где сейчас отдыхает королева и ряд членов ее семьи.
Так, стало известно, что один из гостей был приглашен на верховую прогулку вместе с Елизаветой. «Ему дали настоятельный совет: говорить о чем угодно, но не об одной предмете. О Брекзите? Нет, о Сассексах», — пишет издание со ссылкой на королевского эксперта, журналиста Квентина Леттса.
Как утверждают инсайдеры, королева недовольна многочисленными пиар-провалами пары. Кроме того, Елизавету очень задело пренебрежение Меган, которая отправилась в Нью-Йорк без сына и мужа, чтобы поддержать свою подругу-теннисистку Серену Уильямс, отвергнув ранее предложение королевы посетить Балморал. При этом Меган и Гарри указали тогда в качестве предлога возраст своего сына Арчи, который «еще слишком мал» для путешествия в Шотландию. Хотя ранее это не мешало супругам взять его с собой в Ниццу и на Ибицу. Эти поездки вызвали негодование в британском обществе: герцога и герцогиню обвинили в лицемерии из-за того, что они пользовались частными самолетами.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл поздравила принца Гарри с 35-летием и показала их новое семейное фото с Арчи.
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