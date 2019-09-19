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Королева Елизавета лично заварила и принесла чай рабочему, который ее не узнал
В новом документальном четырехсерийном фильме «Секреты королевских дворцов», который выходит на британском телеканале Channel 5, рассказали о курьезном случае из жизни королевы Елизаветы II.
Cтроитель, работавший в Букингемском дворце, демонтировал письменный стол, когда к нему подошла женщина, на которую он, будучи занят, толком не посмотрел, и спросила с изысканным произношением — не желает ли он чаю.
«Да. В кружке. С двумя ложками сахара. Чай строителя. И я не хочу эту разную чепуху, которую мне давали в прошлый раз, когда я здесь был — весь этот фарфор и все эти блюдца», — ответил мужчина.
Как пишет газета The Sun, дама вышла, а через некоторое время вернулась и сообщила: «Я поставила ваш чай на стол». В это время строитель наконец поднял глаза и увидел выходившую из комнаты королеву Елизавету. Он был абсолютно потрясен, сообразив, кто заваривал ему чай.
Эту историю рассказал бывший королевский обойщик Кевин Эндрюс со слов своего приятеля и коллеги.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева вынуждена была закрыть бар в Букингемском дворце из-за пьянства персонала.
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