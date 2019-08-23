Барри Алибасов обрушился на дочь своей жены Федосеевой-Шукшиной: названа причина

Шоу-бизнес

Жену Бари Алибасова, актрису Лидию Федосееву-Шукшину в ночь на 22 августа перевезли в московскую клинику после того, как ей стало плохо во время отдыха в Болгарии. Об этом пишет РИА Новости.

При этом сообщается, что в связи с происшествием в семье наметился новый скандал между продюсером и дочерью артистки Ольгой. Так, изначально в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина пережила сердечный приступ, однако ближайшее окружение дало опровержение.

«Ухудшение состояния здоровья Лидии Николаевны произошло в воскресенье. Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали. Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось», — рассказал пиар-менеджер Вадим Горжанкин.

Также опровержение написала на своей странице в Instagram Мария Шукшина.

«Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем», — написала она.

В стороне не остался и Бари Алибасов. В ухудшении состояния жены продюсер обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной Ольгу, заявив, что это она довела Лидию до больничной койки. Как известно, у них были плохие отношения в последнее время.

«Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу Лидия Николаевна категорически отказалась», — написал он.

Напомним, что Барри Алибасов и легенда советского кино Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года российский продюсер Барри Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве. После этого через полмесяца появилась информация, что и Лидия была госпитализирована после приступа бронхиальной астмы.

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