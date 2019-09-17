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Все тело в страшных пятнах: любовный скандал обезобразил Седокову (фото, видео)

10:04 17 сентября 2019 206
Седокова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая ранее пожаловалась на крапивницу, решила показать, как болезнь обезобразила ее тело.

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Певица сняла фото и видео, продемонстрировав жуткие пятна по всему телу. «Крапивница — отстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю», — отметила она.

Седокова

«Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала», — пожаловалась она.

Напомним, что крапивница у Седоковой появилась из-за стресса. А сам стресс — из-за любовного скандала. Певица якобы увела из семьи молодого баскетболиста, а его жена устроила Седоковой настоящую травлю в сети.

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