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Под Тернополем простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ: сеть потрясли фото убитой горем матери
На Тернопольщине проводили в последний путь погибшего на Донбассе военнослужащего ВСУ Михайла Цимбалистого. В сети появились пронзительные фото.
На них с сыном прощается мать героя, которая пытается хоть на минуту задержать его перед тем, как предать земле.
Также друг погибшего опубликовал в сети его детское фото.
В комментариях к опубликованным снимкам украинцы не сдерживали эмоций.
«Вечная память герою, который отдал свое за нас с вами. Он погиб у себя дома на своей земле от российского агрессора», — написал Иван Лазор.
«Мишенька… Михаил… ВОИН… АНГЕЛ…», — отозвалась Галина Абрамьюк.
15−16 сентября стали траурными для всех жителей Хоростковской территориальной общины, куда входит родное село погибшего — Увисла.
Тело земляка встречали на коленях в Хоросткове, а также в селах Хлоповка и Увисла. Похоронили героя на Микулинецком кладбище в областном центре.
Михаил Цимбалистый получил смертельные ранения 13 сентября в районе Операции объединенных сил.
Напомним, Украина решила добиваться восстановления мира на Донбассе дипломатическим путем и призывает страны Запада помочь в этом, сохраняя санкции. Об этом президент Зеленский заявил на форуме YES в Киеве.
Фото Facebook/Andriy Zelinskyy
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