Ксения Собчак стала ведущей программы «Пусть говорят»

Шоу-бизнес

Российская журналистка Ксения Собчак, сыгравшая эпатажную свадьбу с Константином Богомоловым, стала ведущей на Первом канале. Об этом сообщили весьма оригинально. В ролике Собчак, лежа в пенной ванне, звонит по телефону и говорит: «Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь». Затем раздается выстрел, Ксения хохочет, на экране появляется надпись «Скоро».

Андрей Малахов отвечает Ксении в ее же манере, опубликовав свой ролик. Экс-ведущий «Пусть говорят» с супругой Натальей Шкулевой лежат в ванной. «Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит шоумен и бросает трубку.

Предположительно, Собчак будет вести программу «Пусть говорят». Это шоу, которое продюсер Андрей Разин назвал «главной помойкой страны».

Кстати, Ксения Собчак официально объявила о разводе с Максимом Виторганом именно в эфире «Пусть говорят». Генеральный директор канала Константин Эрнст — друг Собчак, он был гостем на шумной звездной свадьбе. А Андрей Малахов был свидетелем в церкви, он держал венец над головой Ксении.

Официально ни Ксения Собчак, ни Первый канал информацию не подтверждают. Не исключено, что Собчак будет вести авторскую развлекательную программу. А эпатажная свадьба — отличный ход перед стартом нового шоу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter