- 11:16 Гончарук рассказал о поиске «компромисса» с Коломойским по делу «ПриватБанка»
- 11:14 Бойцы ВСУ мощно ответили оккупантам за тяжелое ранение сослуживца: в сеть попало видео
- 10:57 Луковый мармелад: как приготовить самое модное блюдо сезона
- 10:53 Ксения Собчак стала ведущей программы «Пусть говорят»
- 10:51 Состояние ухудшилось: экс-президент Крыма попал в реанимацию в России
- 10:50 «Такого мы еще не видели»: собака-пранкер, разыгравшая хозяина, насмешила сеть
- 10:45 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мальме»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:40 Под Тернополем простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ: сеть потрясли фото убитой горем матери
- 10:39 Бюджет-2020 не предусматривает средств на аэропорт Днипра — СМИ
- 10:38 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:35 Конец известен: нейрохирург рассказал о болезни Заворотнюк
- 10:23 Депутаты от «Слуги народа»: СМИ назвали имена кандидатов на должность главы ЦИК
Ксения Собчак стала ведущей программы «Пусть говорят»
Российская журналистка Ксения Собчак, сыгравшая эпатажную свадьбу с Константином Богомоловым, стала ведущей на Первом канале. Об этом сообщили весьма оригинально. В ролике Собчак, лежа в пенной ванне, звонит по телефону и говорит: «Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь». Затем раздается выстрел, Ксения хохочет, на экране появляется надпись «Скоро».
Андрей Малахов отвечает Ксении в ее же манере, опубликовав свой ролик. Экс-ведущий «Пусть говорят» с супругой Натальей Шкулевой лежат в ванной. «Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит шоумен и бросает трубку.
Предположительно, Собчак будет вести программу «Пусть говорят». Это шоу, которое продюсер Андрей Разин назвал «главной помойкой страны».
Кстати, Ксения Собчак официально объявила о разводе с Максимом Виторганом именно в эфире «Пусть говорят». Генеральный директор канала Константин Эрнст — друг Собчак, он был гостем на шумной звездной свадьбе. А Андрей Малахов был свидетелем в церкви, он держал венец над головой Ксении.
Официально ни Ксения Собчак, ни Первый канал информацию не подтверждают. Не исключено, что Собчак будет вести авторскую развлекательную программу. А эпатажная свадьба — отличный ход перед стартом нового шоу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!