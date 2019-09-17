Бойцы ВСУ мощно ответили оккупантам за тяжелое ранение сослуживца: в сеть попало видео

Украина

В июне этого года российско-оккупационные войска мощно обстреливали позиции бойцов 93-й бригады «Холодный Яр». Тогда, кстати, под обстрел попал и автомобиль капеллана подразделения.

Во время одного из июньских обстрелов был ранен боец «Клим» — его госпитализировали с серьезными осколочными ранениями. А на днях он вернулся в часть. Об этом случае, а также об ответе на ранение побратима рассказали бойцы бригады и разместили на своей страничке в соцсетях соответствующее видео.

«Мощные обстрелы из противотанкового оружия в июне этого года по позициям 93-й бригады «Холодный Яр» связывали с окончанием учебы в российских военных вузах. Именно по украинским армейца, а не на полигонах, выпускники-террористы «сдавали экзамены». Ответ с нашей стороны не заставила себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала Донецкого аэропорта, именно туда им и доставили «подарки» противотанкисты 93-й бригады «Холодный Яр», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы «Холодного Яра», держащие оборону на Донецком направлении, показали фотографии, сделанные в поселке Пески, разрушенном боевиками.





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