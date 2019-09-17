24.62 / 24.88 27.05 / 27.46
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бойцы ВСУ мощно ответили оккупантам за тяжелое ранение сослуживца: в сеть попало видео

11:14 17 сентября 2019 40
Новый терминал ДАП
Инф. «ФАКТОВ»

В июне этого года российско-оккупационные войска мощно обстреливали позиции бойцов 93-й бригады «Холодный Яр». Тогда, кстати, под обстрел попал и автомобиль капеллана подразделения.

Во время одного из июньских обстрелов был ранен боец «Клим» — его госпитализировали с серьезными осколочными ранениями. А на днях он вернулся в часть. Об этом случае, а также об ответе на ранение побратима рассказали бойцы бригады и разместили на своей страничке в соцсетях соответствующее видео.

«Мощные обстрелы из противотанкового оружия в июне этого года по позициям 93-й бригады «Холодный Яр» связывали с окончанием учебы в российских военных вузах. Именно по украинским армейца, а не на полигонах, выпускники-террористы «сдавали экзамены». Ответ с нашей стороны не заставила себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала Донецкого аэропорта, именно туда им и доставили «подарки» противотанкисты 93-й бригады «Холодный Яр», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы «Холодного Яра», держащие оборону на Донецком направлении, показали фотографии, сделанные в поселке Пески, разрушенном боевиками.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер