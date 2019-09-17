- 12:09 В Украине сильно подорожали картофель, яйца, яблоки и мясо: что будет с ценами дальше
- 12:06 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:06 Поджог дома Гонтаревой под Киевом: выяснились новые детали
- 11:46 В сети разгорелись споры из-за видео с кортежем Зеленского в Киеве
- 11:43 «Странный выбор»: расшифрован тайный смысл поста Меган Маркл в Instagram в честь дня рождения мужа
- 11:38 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 11:37 Ньюсмейкер — сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
- 11:16 Гончарук рассказал о поиске «компромисса» с Коломойским по делу «ПриватБанка»
- 11:14 Бойцы ВСУ мощно ответили оккупантам за тяжелое ранение сослуживца: в сеть попало видео
- 10:57 Луковый мармелад: как приготовить самое модное блюдо сезона
- 10:53 Ксения Собчак стала ведущей программы «Пусть говорят»
- 10:51 Состояние ухудшилось: экс-президент Крыма попал в реанимацию в России
Ньюсмейкер — сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
В среду, 18 сентября, вслед за атмосферным фронтом придут дожди, похолодание и сильный ветер.
«Украина к тому же окажется и между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемых атмосферных джентельмена будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы — сильный, до штормового, ветер», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет: «Главным погодным ньюсмейкером в Украине будет сильный ветер».
Отмечая, что западные и северо-западные порывы ветра будут достигать 15−22 метров в секунду, синоптик предупреждает автомобилистов от парковок под большими деревьями и рекламными конструкциями.
Что же касается температуры воздуха, то ртутные столбики термометров опустятся до отметок + 11 + 15 градусов. Теплее будет в южных регионах страны — до + 15 + 21 градус, в Крыму — до +25 градусов.
В Киеве в среду прогнозируется влажная, холодная и ветреная погода. Порывы ветра — до 15−20 метров в секунду, похолодает до + 11 + 13 градусов.
«Чтобы мы не вешали нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода. Но пока утепляемся и кладем в карман гламурный кирпич — в среду холод, дождь и сильный ветер», — предупреждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики не исключают, что 18−19 сентября на высокогорье Карпат пойдет мокрый снег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»