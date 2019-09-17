Ньюсмейкер — сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Общество и люди

В среду, 18 сентября, вслед за атмосферным фронтом придут дожди, похолодание и сильный ветер.

«Украина к тому же окажется и между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемых атмосферных джентельмена будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы — сильный, до штормового, ветер», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет: «Главным погодным ньюсмейкером в Украине будет сильный ветер».

Отмечая, что западные и северо-западные порывы ветра будут достигать 15−22 метров в секунду, синоптик предупреждает автомобилистов от парковок под большими деревьями и рекламными конструкциями.

Что же касается температуры воздуха, то ртутные столбики термометров опустятся до отметок + 11 + 15 градусов. Теплее будет в южных регионах страны — до + 15 + 21 градус, в Крыму — до +25 градусов.

В Киеве в среду прогнозируется влажная, холодная и ветреная погода. Порывы ветра — до 15−20 метров в секунду, похолодает до + 11 + 13 градусов.

«Чтобы мы не вешали нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода. Но пока утепляемся и кладем в карман гламурный кирпич — в среду холод, дождь и сильный ветер», — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики не исключают, что 18−19 сентября на высокогорье Карпат пойдет мокрый снег.

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