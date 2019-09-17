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В сети разгорелись споры из-за видео с кортежем Зеленского в Киеве
В сети появилось очередное видео кортежа президента Владимира Зеленского, который 16 сентября встречал в «Борисполе» президента Словакии Зузанну Чапутову. Напомним, в июле президент вызвал негативные эмоции, записав обращение к украинцам за рулем электрокара Tesla.
Внимание! На видео звучит нецензурная лексика!
Введенные для автотранспорта ограничения возмутили пользователей сети, усмотревших в этом нарушение их прав.
«На видео не видно, но классическое перекрывание и непускание попутных машин присутствовало! Мне повезло, я ехала из Борисполя, а навстречу „слуга на велосипеде“, а менты загоняли все машины на заправки (по трассе)», — сообщила Наталья Стулова.
Это подтвердил и Роман Кулинский, который отметил, что патрульные стояли на всем пути до Борисполя и блокировали выезд на Бориспольскую трассу.
Справедливости ради Сана Тарнавский сообщил, что подобная практика перекрытимя дорог на пути следования кортежей высоких гостей страны существует и в США, и в Германии, и во Франции, и в Канаде.
Примечательно, что Управление государственной охраны предупреждало о введении ограничений для водителей за несколько дней до их введения.
Напомним, ранее президента Зеленского неоднократно критиковали за помпезные кортежи. Так, недовольство вызвало скопление автомобилей в Киеве 19 августа, когда президент Украины возвращался из Бабьего Яра вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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