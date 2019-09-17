Шоу-бизнес

А девушки – потом: Бруклин Бекхэм ходит, держась за руки с парнем (фото)

Старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм, 20-летнего Бруклина Бекхэма, засекли держащимся за руки с парнем. Они оживленно болтали и улыбались друг другу. Как пишет издание Daily Mail, подающий надежды фотограф Бруклин и его приятель, оставшийся неизвестным, покидали одну из вечеринок, устроенных в рамках лондонской Недели моды.

Впрочем, молодого Бекхэма пока что рано записывать в ряды тех, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как известно, Бруклин недавно расстался со своей девушкой-моделью Ханой Кросс. Это произошло после череды публичных скандалов. Их роман продлился около восьми месяцев.

К слову, Хана также была на той же вечеринке. И ее видели, когда она шла, держась за руки со своей подругой-блондинкой. 22-летняя Кросс была в черном жакете от Fendi поверх спортивного бюстгальтера, черных брюках и кроссовках Converse, взятых их разных пар обуви.

Хана Кросс с подругой

На днях появились сообщения о том, что Бруклина Бекхэма видели целующимся в одном из лондонских ночных клубов с его бывшей подругой — 30-летней танцовщицей и певицей Лекси Пантерра. В 2018 году они встречались в течение недолгого времени.

Лекси

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид Бекхэм попросил своего сына Бруклина держаться подальше от его подруги-скандалистки Ханы.

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