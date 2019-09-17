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Болезнь Заворотнюк: врач рассказал о развитии сепсиса

14:17 17 сентября 2019 103
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, полиорганная недостаточность возникла на фоне сепсиса.

Об этом kp.ru рассказал практикующий анестезиолог-реаниматолог, сотрудник одной из ведущих московских больниц.

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«Полиорганная недостаточность значит, что отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии», — объяснил он.

Врач подчеркнул, то заражение крови возникает в таких условиях не из-за внешних раздражителей.

«Дело в том, что все мы являемся носителями условно-патогенной флоры», — напомнил он. По словам врача, у тяжелых пациентов иммунитет не работает, нужны антибиотики. Поэтому у Заворотнюк развилась пневмония, а уже потом инфекция распространилась по крови.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк сейчас в глубокой коме. Врачи прекратили интенсивное лечение.

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