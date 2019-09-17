Украина

На Львовщине бунт против угля из России: заблокирована железная дорога

В Сосновке (Львовская область) активисты заблокировали вагоны с российским углем. Напомним, уголь, добытый на оккупированных территориях Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира.



В акции по блокировке российского угля в Сосновке принимают участие большинство бывших АТОшников. Они устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Об этом сообщил депутат областного совета Червонограда (Львовская область) Игорь Грабинский.

«Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г. Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику», — цитирует Грабинского «Укринформ».

По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у РФ частная фирма, зафиксированы по всей Украине. Недавно активисты засняли такие же вагоны в Хмельницком.

Грабинский выступил инициатором обращения к руководству Украины о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в г. Сосновка прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий.

По состоянию на 10 сентября на железнодорожной станции уже насчитывается 113 вагонов с углем из России.

Активисты требуют запретить пребывание на территории Украины вагонов с российским углем и принять закон о запрете торговли им.

Как сообщали «ФАКТЫ», в этом году Россия запретила экспорт в нашу страну российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, с 1 июня текущего гoда некоторые российские товары можно ввозить в Украину только на основании специальных разрешений. Это касается, в том числе и угля.

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