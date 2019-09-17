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Вода для киевлян подорожает: стало известно, когда и насколько

После того, как в новом законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрели норму обязательного внесения абонплаты за поставки воды, отопления и вывоз мусора, которую привязали к прожиточному минимуму, стала появляться информация о повышении тарифов на эти виды услуг.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла проект постановления о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение для «Киевводоканала» на 1,217 грн за кубометр.

В НКРЭКУ сообщили, что новый тариф для предприятия «Киевводоканал» составит 21,593 грн за 1 кубометр.

Тариф на централизованное водоснабжение — 12,161 грн за один кубометр, на централизованное водоотведение — 9,432 грн.

Рост тарифов начнется с первого февраля.

Решение НКРЭКУ вступает в силу со следующего дня его опубликования в официальном печатном издании — газете «Урядовый курьер».

Напомним, недавно Кабмин утвердил Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Этим документом вводятся типовые договоры на холодную воду. Но если люди к 1 мая 2020 года самостоятельно не определятся с вариантом договора и не перезаключат его, то поставщики коммунальной услуги, в данном случае водоканалы, смогут в принудительном порядке заключить с ними индивидуальный договор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабмин утвердил порядок компенсации стоимости услуг по управлению многоквартирным домом. Новый порядок определяет условия предъявления претензий к качеству оказания жилищных услуг, сроки осуществления перерасчета платы за некачественные услуги и условия, при которых такой перерасчет не проводится.

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