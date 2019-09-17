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Общество и люди

В Николаеве девушка попыталась представить себя жертвой ДТП: видео с аферисткой показали в сети

20:21 17 сентября 2019 68
девушка на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве неизвестная девушка пыталась представить из себя жертву ДТП.

Инцидент с аферисткой, которая попыталась сымитировать наезд автомобиля, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщают в вайбер-группе «ДТП и дороги Николаева».

На ролике видно, как девушка идет по дороге навстречу легковому автомобилю и примерно в метре от него падает на асфальт.

Пользователь, разместивший ролик, утверждает, что инцидент произошел в переулке Транспортном, между МРЭО и ул. Мореходной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве женщины-водителя, которая во дворе многоэтажки наехала на маму с ребенком. А также о ДТП на Бердянской косе, где легковая машина наехала на семью отдыхающих, которые находились на обочине дороги.

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