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В Николаеве девушка попыталась представить себя жертвой ДТП: видео с аферисткой показали в сети
В Николаеве неизвестная девушка пыталась представить из себя жертву ДТП.
Инцидент с аферисткой, которая попыталась сымитировать наезд автомобиля, зафиксировала камера видеонаблюдения.
Об этом сообщают в вайбер-группе «ДТП и дороги Николаева».
На ролике видно, как девушка идет по дороге навстречу легковому автомобилю и примерно в метре от него падает на асфальт.
Пользователь, разместивший ролик, утверждает, что инцидент произошел в переулке Транспортном, между МРЭО и ул. Мореходной.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве женщины-водителя, которая во дворе многоэтажки наехала на маму с ребенком. А также о ДТП на Бердянской косе, где легковая машина наехала на семью отдыхающих, которые находились на обочине дороги.
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— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?