В Киеве задержали женщину-водителя, переехавшую на парковке мать с ребенком

Происшествия

В Киеве задержали женщину-водителя, которая накануне на Днепровской набережной сбила женщину с ребенком. Мать и ее 9-летнего сына пришлось доставать из-под днища машины. В тяжелом состоянии оба пострадавших были доставлены в больницу.

Правонарушительница сейчас находится под следствием. Ей грозит до восьми лет лишения свободы и три года лишения прав. Женщину подозревают по статье 286 часть 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Суд должен решить, останется ли подозреваемая под стражей или будет отпущена из СИЗО.

Видео с места ДТП показало, что 59-летняя женщина за рулем авто могла просто перепутать педали. На записи видно, как водитель, выезжая со двора, резко сдала назад, проехала несколько метров и сбила людей на «пятачке» возле многоэтажки. Скорость машины была при этом явно выше, чем разрешена для придомовой территории.



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