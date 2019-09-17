Происшествия

Выбили зубы и заставляли делать "ласточку": в Закарпатье расследуют сообщения о пытках в полиции Ужгорода

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по сообщениям о пытках, которые полицейские Ужгородского горотдела применяли к двух жителям Ужгорода. Ранее в Винницкой области проводили служебное расследование в отношении двух патрульных, которые издевались над задержанными.

«Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет — изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе полиции», — говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация — «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа».

Отметим, информацию о пытках в горотделе полиции накануне обнародовал в Facebook правозащитник Александр Пересоляк.

По его словам, жертвами полицейских стали участник АТО Игорь Гарматий и его друг Иван — этнический ром.

Гарматий сообщил, что полицейские пытались получить доказательства кражи. По словам мужчины, его другу выбили битой зубы «и делали ласточку, из-за чего он потерял сознание».

«ФАКТЫ» писали о нескольких случаях превышения стражами порядка своих полномочий. Так, в конце марта был вынесен приговор инспектору патрульной полиции Сум, обвинявшейся в превышении власти и применении насилия. Женщине-полицейскому за издевательства над пьяным мужчиной суд вынес приговор — три года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также она была лишена спецзвания лейтенанта полиции. Суд арестовал трех столичных полицейским, подозреваемых в превышении служебных полномочий, которое привело к смерти человека.

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