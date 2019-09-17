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Избран новый глава Конституционного суда Украины: что о нем известно

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий. Решение было принято на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября, говорится на официальном сайте КСУ.

Заместителем председателя КСУ был избран Сергей Головатый.

Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины освободил председателя КСУ Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины на основании ее заявления об отставке.

Александр Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасского района Черкасской области.

В 1988 году окончил Харьковский юридический институт по специальности «Правоведение». С 1988 по 1993 годы работал на разных должностях в органах прокуратуры Донецка.

Затем был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002—2009 годах — председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.

В период 2010—2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя во Львовском и Днепропетровском апелляционных хозсудах.

В мае 2013 года президентом Виктором Януковичем назначен судьей Конституционного суда Украины. В марте 2018 года судьи избрали Тупицкого заместителем главы суда.

Тупицкий является кандидатом наук по государственному управлению. Имеет публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемным вопросам конституционной юстиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале в КСУ, после которого глава суда Станислав Шевчук ушел в отставку.

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