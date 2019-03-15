Скандал в Конституционном суде: главу КСУ обвиняют в "разрушении правосудия"

Украина

Главу Конституционного суда Станислава Шевчука его коллеги по КСУ хотят отправить в отставку. Инициаторами выступили судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко.

Они разослали всем членам суда письмо со своими аргументами.

Как сообщает ZN.ua, Мельник, Сас и Слиденко считают, что Шевчук превышает полномочия и допустил политизацию деятельности КСУ. По их мнению, что «дальнейшее пребывание Станислава Шевчука на посту председателя Конституционного суда приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия».

Авторы письма вменяют главе Конституционного суда:

- систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении КС (в частности, речь идет о деле о соответствии Конституции положений закона об особенностях приватизации предприятий ГАК «Укррудпром»);

- регулярные нарушения определенной законом процедуры рассмотрения дел;

- внесение на заседание суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания;

- служебную бездеятельность и длительное отсутствие на работе;

- нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность;

- превышение должностных полномочий, попытку незаконно расширить полномочия главы КС, издание незаконных распоряжений, попытку ввести параллельное управление Судом и секретариатом суда;

- недопустимую политизацию деятельности суда.

По информации судей-инициаторов, по состоянию на март 2019 года в КСУ насчитывается 30 нерассмотренных дел по конституционным представлениям.

«Большинство из них (17) находятся на рассмотрении суда с 2014—2017 гг. (часть из них за последний год вообще не рассматривались). Кроме того, в 2018—2019 гг. суд не принял никакого решения по делам по конституционным жалобам (на рассмотрении суда таких дел находится более 40)», — говорится в письме.

Мельник, Сас и Слиденко считают, что за последний год КСУ «начал активно превращаться в инструмент для удовлетворения политических и коммерчески-деловых интересов».

Они вменяют Шевчуку кулуарные собрания судей, «подковерные» договоренности и «сбор» голосов под то или иное решение КСУ.

«Деятельность Шевчука на посту главы суда убедительно показала, что избрание его на эту должность было роковой ошибкой. На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу суда и разрушению конституционного правосудия в целом», — пишут инициаторы отставки.

Напомним, Станислав Шевчук 21 февраля 2018 года избран главой КСУ. Решение о досрочном увольнении главы КСУ принимается большинством от конституционного состава судей на основании личного заявления главы суда.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля Конституционный суд принял решение, которое вызвало бурный резонанс в обществе, — отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении (статья 368−2). Поправку признали неконституционной.

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