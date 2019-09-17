Россия пожизненно запретила въезд в страну украинцам, освобожденным в рамках обмена, — адвокат

Украина

Российские власти запретили въезд на свою территорию всем 35 вызволенным из плена украинцам. Об этом в комментарии «Громадському радіо» сказал адвокат Дмитрий Диндзе.

При этом он назвал указанный запрет «пожизненны».

«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом «безопасности Российской Федерации».

«Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям — пожизненный запрет на въезд. Не на какие 20 лет, а пожизненно», — отметил Диндзе.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен в формате «35 на 35» заключенными между Россией и Украиной. 24 украинских моряка, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Станислав Клих, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Роман Сущенко, Алексей Сизонович, Евгений Панов и Артур Панов вернулись в Украину. Сообщалось, что политзаключенных помиловал российский президент Владимир Путин. В то же время уголовное дело против моряков в России не закрыли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что для всех 24 освобожденных из российского плена украинских моряков приобрели квартиры в одном доме в Одессе. Также в течение двух недель Офис президента Украины надеется решить вопрос с жильем для получивших свободу политзаключенных.

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