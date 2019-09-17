Украина

Всем 24-м освобожденным из российского плена украинским морякам купили квартиры в одном доме

Квартиры для всех 24 освобожденных из российского плена украинских моряков приобрели в одном доме в Одессе. Также в течение двух недель Офис президента Украины надеется решить вопрос с жильем для получивших свободу политзаключенных. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами», — сказал Тимошенко журналистам.

Он также подтвердил, что один из украинских пленных моряков перенес сложную операцию, для чего в Киев приглашали специалистов из Израиля.

«Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе», — уточнил представитель президентского Офиса.

«ФАКТЫ» писали, что срочную операцию перенес командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко — в Киеве у него обнаружили новообразование в почке. Украинские медики считают, что его появлению могли способствовать условия, в которых содержали Дениса Гриценко и других украинских моряков в российской тюрьме.



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