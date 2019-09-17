- 17:07 "Вы — мама всей страны": обращение фанатов Зеленского к его матери взорвало сеть
- 17:01 Пожертвовала любимым ради Зеленского: пресс-секретарь президента сделала неожиданное признание
- 16:34 Ликвидация института государственных пенсий: эксперт назвал условие выживания Украины
- 16:28 Россияне испытывают на Донбассе новое оружие, из-за которого ВСУ потеряли три беспилотника за последние дни
- 16:23 Всем 24-м освобожденным из российского плена украинским морякам купили квартиры в одном доме
- 16:16 Где смотреть онлайн «Боруссия» — «Барселона»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 16:13 "Это террор, молчать не будем": НБУ выступил с резким заявлением о нападении на дом Гонтаревой
- 16:09 Под Киевом обезвредили банду киллеров, отметившуюся громкими убийствами
- 16:07 Традиционные продовольственные ярмарки пройдут в Киеве с 17 по 22 сентября: адреса
- 16:00 Свитолина с уверенной победы стартовала на втором подряд турнире в Китае
- 15:57 Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака
- 15:50 Украина устроила демарш на заседаниии ОБСЕ в Варшаве: что произошло
Всем 24-м освобожденным из российского плена украинским морякам купили квартиры в одном доме
Квартиры для всех 24 освобожденных из российского плена украинских моряков приобрели в одном доме в Одессе. Также в течение двух недель Офис президента Украины надеется решить вопрос с жильем для получивших свободу политзаключенных. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами», — сказал Тимошенко журналистам.
Он также подтвердил, что один из украинских пленных моряков перенес сложную операцию, для чего в Киев приглашали специалистов из Израиля.
«Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе», — уточнил представитель президентского Офиса.
«ФАКТЫ» писали, что срочную операцию перенес командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко — в Киеве у него обнаружили новообразование в почке. Украинские медики считают, что его появлению могли способствовать условия, в которых содержали Дениса Гриценко и других украинских моряков в российской тюрьме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт