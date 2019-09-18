Богатые тоже плачут: стал известен настоящий диагноз Ким Кардашьян

Шоу-бизнес

С начала сентября жизнь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, сестра которой недавно снялась для журнала Playboy, превратилась в настоящий кошмар. Об этом пишет Metro.co.uk.

Издание напоминает, что псориаз звезды не является секретом для ее многочисленных поклонников.

С этим заболеванием Ким научилась жить и мастерски его скрывать. Но новый недуг, который она у себя заподозрила, грозил ей не только дефектами внешности, но и представлял реальную угрозу для ее жизни.

Все началось с постоянной усталости и боли в суставах. Почитав статьи в Интернете, 38-летняя мама четверых детей заподозрила у себя тяжелое аутоимунное заболевание — волчанку (туберкулез кожи — lupus). «Я чувствую это своим „нутром“. У меня волчанка…» — поделилась своими переживаниями Ким.

По совету своей матери Крис Дженнер, Ким сдала анализы на антитела к волчанке. И, к ее ужасу, результат оказался положительным! Рыданиям Ким не было конца. Утешить ее смог только ее доктор Дэниел Уэллес, который предположил, что результат мог быть ложноположительным. К счастью, после еще нескольких дней мучительного ожидания результатов повторного анализа, страшный диагноз не подтвердился.

Но как же симптомы, которые вызвали столько волнений? Они прошли. Ким вздохнула с облегчением и воспряла духом.

«Если бы это была волчанка, — делится своими соображениями доктор — мы бы давно заметили ее».

Теперь он пришел к выводу, что у Ким псориатический артрит, так как для него характерны волнообразные ухудшения. При этой болезни иммунная система, по неизвестной ученым причине, человека начинает атаковать здоровые клетки и ткани. Но, к счастью, как утверждает врач, этот недуг хотя бы не представляет прямой опасности для жизни.

Кардашьян настолько рада новому диагнозу, что сказала: «Боль будет приходить и уходить иногда, я могу с этим справится, и это меня не остановит».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», папа сводных сестер Кардашьян, бывший американский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, который сменил пол и имя, превратившись в Кэйтлин Дженнер, пошутил по поводу своего мужского достоинства в эфире юмористической телепрограммы Comedy Central Roasts, в которой приглашенные звезды позволяют себе шутки без всяких ограничений.

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