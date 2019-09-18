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- 09:26 Сожженный дом Гонтаревой под Киевом сняли с высоты: опубликовано впечатляющее видео
Сожженный дом Гонтаревой под Киевом сняли с высоты: опубликовано впечатляющее видео
Последствия пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах (Киевская область) сняли с высоты птичьего полета.
Видео в сеть выложил ресурс «Стоп коррупции». Ранее спасатели утверждали, что очагов возгорания было несколько. Тем временем в полиции, ранее не исключавшей, что пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки или неосторожного обращения с огнем, остановились на одной версии чрезвычайного происшествия — умышленном поджоге. Так, спикер полиции Киевской области Николай Жукович рассказал о неких чемоданах и поджигательном устройстве, заброшенных на территорию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерия Гонтарева рассказала, что в доме последнее время ночевал ее сын, но за несколько дней до пожара он уехал. Ночью, когда случился пожар, охранник увидел, как через забор на крышу полетели какие-то предметы, похожие на большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер, после чего и произошло возгорание.
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