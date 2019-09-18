Надели наручники: в Николаеве полицейские спасли женщину от самоубийства (видео)

Происшествия

Наряд полиции в Николаеве оформлял нарушение правил дорожного движения на выезде с Варваровского моста (через Южный Буг) во вторник, 17 сентября. К патрульным подбежал мужчина, сообщив, что его сестра скандалит с сыном и собирается броситься с моста. На указанном месте полицейские действительно застали пожилую женщину, которая кричала, что сейчас покончит с собой.

Завидев патрульных, женщина попыталась убежать, крича, что все равно сведет счеты с жизнью. На вопрос «Зачем?» ответила, указывая на сына: «У него спросите». Когда она стала перелазить на проезжую часть через отбойник, намереваясь броситься под машину, патрульные надели на женщину наручники, мол, это для ее же блага. После этого вызвали скорую помощь и передали женщину врачам.

В патрульной полиции Николаева «ФАКТАМ» рассказали, что этот наряд в составе Сергея Канавцева и Дмитрия Криничного (на фото в заголовке) не впервые спасают людей. В июле 2019 года они предотвратили суицид 33-летнего николаевца, пытавшегося спрыгнуть с моста высотой 10 метров. В августе помогли оперативно доставить в больницу ребенка, выпившего моющее средство. В этом же месяце помогли нашли в Николаеве потерявшуюся 11-летнюю дочь гражданки Великобритании (девочка владела только английским языком и заблудилась в центре города).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что патрульные в Николаеве 16 апреля 2019 года предотвратили самоубийство девушки, которая хотела сброситься с моста.

Вовремя пришли на помощь самоубийце и полицейские в Трускавце Львовской области. Они в последний момент вытащили из петли военного врача, участника АТО.

А в Кривом Роге молодая женщина чудом осталась жива после того, как пыталась покончить с собой довольно необычным способом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter