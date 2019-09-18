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Шоу-бизнес

Можно и отлежаться: Леся Никитюк соблазняет откровенным купальником (фото)

10:04 18 сентября 2019 21
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк, эффектно вернувшаяся на балкон шоу «Танці з зірками», взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике. Леся опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором позирует в супер откровенном белом купальнике на яхте. Никитюк эффектно легла на палубе, вытянув свои длинные ноги.

«Все ребята, харе, отработали лаве. Теперь можно и отлежаться», — написала Леся под фото. Куда отправилась отдыхать, она не указала. Но судя по сториз, Никитюк находится в Киеве.

Подписчики в комментариях восхищаются фигурой телеведущей и ее стройными длинными ногами. Но нашлись и те, кто рассмотрел на снимках неумелый фотошоп. Якобы Леся уменьшила себе попу с помощью редактора.

Ранее Никитюк жаловалась в сети на то, что беспардонные поклонники делают ей неприличные предложения и присылают в личные сообщения интимные фото.

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