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Можно и отлежаться: Леся Никитюк соблазняет откровенным купальником (фото)
Популярная телеведущая Леся Никитюк, эффектно вернувшаяся на балкон шоу «Танці з зірками», взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике. Леся опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором позирует в супер откровенном белом купальнике на яхте. Никитюк эффектно легла на палубе, вытянув свои длинные ноги.
«Все ребята, харе, отработали лаве. Теперь можно и отлежаться», — написала Леся под фото. Куда отправилась отдыхать, она не указала. Но судя по сториз, Никитюк находится в Киеве.
Подписчики в комментариях восхищаются фигурой телеведущей и ее стройными длинными ногами. Но нашлись и те, кто рассмотрел на снимках неумелый фотошоп. Якобы Леся уменьшила себе попу с помощью редактора.
Ранее Никитюк жаловалась в сети на то, что беспардонные поклонники делают ей неприличные предложения и присылают в личные сообщения интимные фото.
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