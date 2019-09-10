Прекратите: Леся Никитюк обратилась с просьбой к бесстыжим поклонникам

Шоу-бизнес

Ведущая «Нового канала» Леся Никитюк, которая после веселого отдыха с семьей в Турции приступила к работе и колесит по стране с новом тревел-шоу «Le маршрутка», пожаловалась на бесстыжих поклонников. Звезда, за которой в соцсетях следят 3 млн подписчиков, рассказала, что устала от слишком откровенного проявления симпатии от мужчин. Они, кроме комплиментов, присылают ей интимные фото, демонстрируя свои гениталии.

Лесе это, мягко говоря, изрядно надоело. Она обратилась к бесстыжим фанатам в Instagram-сториз с просьбой прекратить этот стыд и срам.

«Личная просьба к некоторыми парням и мужчинам, которые на меня подписаны: ребята, прекратите присылать мне фото и видео своих гениталий! Не, у вас все хорошо, дай Бог, чтоб оно до ста лет так все работало. Но хотя бы как-то реже это делайте!», — сказала Леся.

Ранее Леся Никитюк призналась, что комплексовала из-за своего роста и даже мечтала укоротить ноги.

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