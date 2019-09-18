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«Не надо людей бить»: Хабиб откровенно рассказал о советах своей мамы (видео)
Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28 побед, ни одного поражения) дал большое интервью «Первому каналу».
Спортсмен откровенно рассказал о детстве, кем хочет стать после завершения карьеры, а также своем отношении к дню рождения, который отпразднует 20 сентября. Примечательно, что разговор ведущего со спортсменом длился более получаса, и все это время собеседники провели стоя.
Также Хабиб поведал о наставлениях своей мамы, которая, в отличие от отца Абдулманапа, всегда остается в тени: «Подготовку к бою мы с ней особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось».
Напомним, что в своем последнем бою Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Дастина Порье и второй раз защитил свой чемпионский пояс. Этот поединок, за который россиянин заработал рекордные 6 млн долларов призовых, стал для него первым после длительной дисквалификации за драку с ирландцем Конором Макгрегором в октябре прошлого года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американцы Фергюсон и Гэтжи хотят встретиться в октагоне с Хабибом.
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