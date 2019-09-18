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Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: подробности и первые фото
Не успели российские СМИ написать все о свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак, как решила пожениться еще одна скандальная пара — 30-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук.
На свадьбу 200 гостей позвали в Санкт-Петербург — на родину невесты.
Одними из первых приехали Богомолов и Собчак. Ксения нарядилась в черное платье.
А накануне свадьбы приехал лидер «Морального кодекса», друг Бондарчука Сергей Мазаев с группой и всем оборудованием. Группа будет петь на свадьбе.
Также приехали Игорь Верник, актер Константин Крюков с женой Алиной, журналист Сергей Минаев, продюсеры Вячеслав Муругов, Эдуард Илоян, Вячеслав Дусмухаметов, Александр Роднянский с супругой и другие.
Всех пригласили в Юсуповский дворец, но позже гости вышли, сели в автобусы и отправились в дом Беггровых — гулять праздновать. Что происходило в Юсуповском — не сообщается. Журналисты думают, что выездная церемония.
Кстати, гостей представители СМИ успели сфотографировать уже не раз, а вот молодожены прячутся, поэтому пока фото жениха и невесты нет. Зато известно, что для свадьбы Паулина заказала себе эксклюзивный наряд в бутике Maison Bohemique.
Напомним, что Собчак на своей свадьбе удивила скандальным танцем. Повторит ли ее подвиг Андреева, узнаем позже.
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