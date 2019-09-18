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Свадьба Бондарчука и Андреевой: Собчак ошарашила гостей образом «черного лебедя» (видео)
Вчера, 17 сентября, в российском Санкт-Петербурге после трех лет романа режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально зарегистрировали свои отношения. Всех гостей пригласили в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки, но позже гости вышли, сели в автобусы и отправились в дом Беггровых — гулять и праздновать, пишет «Комсомольская правда».
Официальная церемония бракосочетания, как известно, состоялась еще 1 сентября, но именно вчера проходило главное торжество.
По данным СМИ, аренда самого большого зала во дворце обошлась в 350 тысяч рублей. Сама невеста готовилась к событию в отеле «Гельвеция», стоимость одной ночи в котором начинается от 30 тысяч.
Однако запечатлеть новобрачных журналистам так и не удалось, так как невеста с женихом у главного входа так и не появились. Судя по всему, новобрачные проникли во дворец с потайного входа. Таким образом, главная интрига вечера — свадебное платье Паулины — осталось в тайне от широкой общественности.
Отметим, что чета решила не скупиться, собрав на банкет по случаю их свадьбы около 200 человек, многие приехали из Москвы. Среди гостей — Игорь Угольников, Татьяна Юмашева, Игорь Верник, Анна Чиповская, Константин Крюков с женой, журналист Сергей Минаев, Антон Табаков, продюсер Александр Роднянский, актер Игорь Золотовицкий. Новобрачные оплатили друзьям дорогу и проживание в гостинице неподалеку от места свадьбы.
Также среди приглашенных оказалась новоиспеченная семья Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые буквально на днях поразили весь светский бомонд своим экстравагантным бракосочетанием с катафалком и стриптизом.
Отметим, что если на своей свадьбе и венчании Ксения была облачена в белое, то для свадьбы Бондарчука она перевоплотилась в «черного лебедя» и буквально сверкала от счастья. Соответствующим снимком поделился визажист Юрия Ананова. Константин Богомолов был лаконичен: черный костюм и белая рубашка.
«Роскошно поработали», — похвалил предпринятые над образом Ксении Анатольевны труды стилист.
«Плечи смотрятся просто божественно», — заподдакивали подписчики.
Издание напоминает, что гостей Бондарчука и Андреевой срочно вывезли из дворца Юсуповых. В районе 20.00 гости зашли внутрь здания, а через 30 минут стали выходить и садиться в микроавтобус. В настоящее время нет официальных комментариев и подтверждение о местонахождении торжества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сама Ксения Собчак также неожиданно перенесла место свадьбы.
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