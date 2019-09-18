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"Разговоры закончились": Коломойский подаст в суд на Гонтареву
Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен подать в суд на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая после ряда инцидентов, связанные с ее семьей, в частности, поджога дома в Гореничах и машины сына, обвинила его в травле.
«Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки», — сказал Игорь Коломойский в комментарии «Lb». Он уточнил, что речь идет озащите чести и достоинства в украинских судах, заявив, что не намерен «бегать» за Гонтаревой по судам в других странах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерия Гонтарева, комментировавшая решения суда об отмене национализации ПриватБанка, назвала нонсенсом банк с дырой в 5,5 млрд долларов и подчеркнула, что государство не могло действовать иначе, кроме как принять решение о национализации финансового учреждения.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...