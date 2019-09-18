Доллар взлетит до 27: названы причины и сроки

Деньги

В среду, 18 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,76 грн за доллар и 27,31 грн за евро. В банках наличный доллар уже продают и покупают существенно дешевле 25 гривен. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,64 грн, купить — по 24,87 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 27,08 грн, купить — по 27,48 грн.

— Курс украинской валюты с утра в среду находится на уровне 24,68 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне роста доходности украинских еврооблигаций после статьи в газете Financial Times по «ПриватБанку». Вместе с тем поддержку курсу оказывает информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Европейского банка реконструкции и развития наращивания ежегодных инвестиций в экономику страны до 1 млрд евро и выше. Также позитивным является привлечение 2,8 млрд грн в бюджет на последнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Вероятно, в ближайшее время курс будет в диапазоне 24,65−24,8 гривни за доллар.

Напомним, 17 сентября был продан очередной пакет гривневых ОВГЗ на общую сумму 2,8 млрд гривен. В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 195,957 млн грн под 16% годовых, 336 дней — на 502,120 млн грн под 15,29% годовых и сроком 1 050 дней — на 2 млрд 60,329 млн грн под 15,52% годовых. Всего в госбюджет привлечено 2 млрд 758,406 млн гривен. Такие финансовые поступления позволяют гривне укрепляться.

— За минувшую неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 1%. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за то же время с 25,00—25,03 грн до 24,74−24,76 грн (-1,0% - -1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,83−25,11 грн до 24,63−24,89 грн (-0,8% - -0,9%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 1,1%.

Последние дни доллар стабилизировался в диапазоне 24,5−25 грн. Но стоит НБУ уменьшить объемы покупки валюты, как «американец» отправится дальше вниз, к нижней границе этого диапазона. Такой сценарий мы считаем вполне вероятным.

На ближайшую неделю ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках — по 24,4−24,7 грн.

Финансовые эксперты активно обсуждают новость о том, что в проекте государственного бюджета на 2020 год, который был подан Кабинетом министров в Верховную Раду, заложен курс доллара на уровне 28,2 гривни. Министр финансов Украины Оксана Маркарова пояснила, что расчеты произведены с использованием прогнозного курса на конец 2019 года.

«В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указан в макропрогнозе, утвержденном в мае 2019 года. Он находится на сайте в публичном доступе. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится бюджет», — заявила Оксана Маркарова.

Однако экономисты подвергают сомнению реалистичность предлагаемого в госбюджете-2020 курса национальной валюты.

«Прогноз курса доллара уже вызывает удивление, так как относительно сегодняшнего курса такой показатель является девальвацией гривни на 15%, — в интервью изданию Politeka рассказал экономист Андрей Новак. — Возникает вопрос — какие основания для такой огромной, откровенно катастрофической девальвации.

Ведь 15% — это очень много. Для любой страны с твердой валютой девальвация на 15% была бы названа не чем иным, как катастрофой. Мы просто привыкли к таким колебаниям, но на самом деле это очень существенная девальвация, подрывающая покупательную способность украинцев", — считает Андрей Новак.

Эксперты неоднократно высказывали мнение, что укрепление национальной валюты вскоре закончится.

«В этом году динамика курса отличается от прошлых периодов, — сообщил „Обозревателю“ директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. — Традиционно с осени и до нового года начинается период девальвации гривни, но в нынешнем году немного необычная ситуация. К концу года доллар может стоить до 27 гривен. Но это не должно привести к негативным последствиям, срыва бюджета ожидать не стоит».

По словам Юрчишина, на приток валюты в Украину влияют несколько факторов. Это выборы, это значительные поступления от украинцев, работающих за рубежом, и это средства от продажи ОВГЗ нерезидентам (более 3 млрд долларов). Но влияние этих факторов ослабевает.

«Есть наблюдение, что объем ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов, начинает уменьшаться. В ближайшее время, учитывая, что у нас есть негативное внешнее торговое сальдо и ожидаются значительные выплаты (по внешнему долгу. — Авт.), гривня немного просядет», — подытожил экономист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг». По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева, этот документ позволит защитить права потребителя в полной мере — начиная от запрета мелкого шрифта в договорах, на основании которых банки потом отсуживают у клиентов огромные суммы, и заканчивая регулированием рекламы финансовых услуг.

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