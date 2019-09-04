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Сеть до слез растрогало видео, на котором собака помогает спасателям откопать из-под завалов своих щенков
Материнская любовь бродячей собаки из Индии до слез растрогала пользователей сети. Организация помощи животным Animal Aid Unlimited выложила на YouTube ролик, который набрал уже более двух миллионов просмотров. Спасатели получили сигнал о том, что какой-то пес отчаянно плачет в развалинах рухнувшего после сильного дождя здания. Прибыв на место, они увидели бездомную собаку — кормящую мать. И поняли, что под завалами остались ее щенки. Собака радостно встретила людей, сообразив, что они пришли к ней на помощь, и показала им, где нужно искать.
Как пишет Indian Express, вместе со спасателями она рыла землю лапами, кусала камни, стараясь добраться до своих детей. Сотрудники Animal Aid опасались, что щенки уже погибли. Однако мать не сдавалась. И люди продолжали разбирать завал. В конце концов они по одному достали из-под земли крошечных, пищащих малышей.
В комментариях люди восхищались работой организации. И говорили, что плакали при просмотре видео.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Аргентине полицейских растрогала собака, которая поселилась возле участка и ждет своего арестованного хозяина.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.