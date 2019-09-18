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Украина

Адвокат опроверг слухи о запрете въезда в Россию освобожденным морякам

14:25 18 сентября 2019 14
Пленные моряки
Инф. «ФАКТОВ»

Известный адвокат Николай Полозов опроверг заявление своего коллеги Дмитрия Динзе о пожизненном запрете въезда на территорию России 35 украинцам, в том числе и 24 украинским морякам, которые вернулись в Украину в рамках обмена.

«Украинские моряки находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось», — пишет Николай Полозов в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Марк Фейгин заявил, что украинскому журналисту Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет.

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