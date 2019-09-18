- 14:47 Отмучился: экс-футболист сборной Нидерландов Фернадо Риксен умер в 43 года
- 14:40 Итоги выборов в Израиле: сможет ли Нетаньяху сформировать правительство
- 14:39 Миллион и больше: персоналу больницы предложили заработать на умирающей Заворотнюк
- 14:30 Тараканы в вагоне и длительная поломка в пути: в сети рассказали о путешествии в поезде Кременчук — Ивано-Франковск
- 14:25 Адвокат опроверг слухи о запрете въезда в Россию освобожденным морякам
- 14:12 Убийство чиновника в Запорожской области: Князев назвал первые версии
- 14:10 Пугачева за роялем и зажигательные танцы: Галкин показал, как Гарри и Лиза отмечают день рождения
- 14:04 Мир в опасности: всего за 36 часов вирусы-убийцы могут распространиться по всей планете
- 14:03 Кинозвезда Наоми Уоттс вышла в свет со своим сыном-девочкой
- 14:01 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 13:52 Навсегда 25: стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 17 сентября
- 13:51 Атака дронов: когда Саудовская Аравия возобновит поставки нефти в полном объеме
Адвокат опроверг слухи о запрете въезда в Россию освобожденным морякам
Известный адвокат Николай Полозов опроверг заявление своего коллеги Дмитрия Динзе о пожизненном запрете въезда на территорию России 35 украинцам, в том числе и 24 украинским морякам, которые вернулись в Украину в рамках обмена.
«Украинские моряки находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось», — пишет Николай Полозов в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Марк Фейгин заявил, что украинскому журналисту Роману Сущенко запрещен въезд в Россию на 20 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...