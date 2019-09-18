Отмучился: экс-футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в 43 года (фото)

Спорт

Бывший футболист АЗ, «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен ушел из жизни в 43 года после шести лет борьбы с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

В прошлом году Риксен потерял способность говорить и общался с окружающими с помощью подаренного голландцами речевого компьютера, который стоит 31 тысячу евро и управляется глазами (на фото с женой-россиянкой Вероникой).

В составе «Зенита» голландец в 2007—2009 годах стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выиграл Кубок УЕФА.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца», в которой рассказал не только о своих успехах, но и о злоупотреблении алкоголем и наркотиками. В 2014-м полузащитника ввели в Зал славы шотландского «Рейнджерс», за который он играл в 2000--2006 годах.

В футболке «Рейнджерс» голландец по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии

В январе 2015-го на стадионе «Айброкс» в Глазго прошел благотворительный матч, на который пришли более 40 тысяч болельщиков. 320 тысяч фунтов выручки разделили между Фернандо, его дочерью, шотландским фондом по борьбе с БАС и благотворительной организацией «Рейнджерс».

Фернандо Риксен с дочерью Изабеллой

Кроме того, в прошлом году в голландском городе Ситтард, рядом с домашним стадионом местного клуба «Фортуна», была открыта статуя Риксена. В этой команде Фернандо начинал карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер немецкий тренер Гутендорф, работавший с 55 командами в 32 странах мира.

Фото Instagram, ФК «Рейнджерс»

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