Украина

На свободу — с чистой совестью: новый министр юстиции хочет оставить в Украине всего две тюрьмы

В Украине можно радикально сократить количества тюрем. Из полутора сотен можно оставить только две — для совсем отщепенцев. Такие реформы предложил новый министр юстиции Украины Денис Малюська.

«У меня есть видение картинки, как это должно быть. Число тюрем можно минимизировать максимум до двух. Это должны быть современные сооружения по примеру тех, что есть в странах Северной Европы (Норвегии, Дании). И там будут содержаться самые сложные, самые проблемные преступники, совсем отщепенцы», — рассказал Малюська в интервью BIHUS info.

По мнению министра, Украине нужно максимально прибегать к наказаниям, не связанным с лишением свободы. «Те, кто идут в тюрьму, потом возвращаются и снова совершают преступления. Мы туда (в тюрьму) их отправляем непонятно зачем».

При этом, по словам главы Минюста, в Украине есть практические пустые колонии, которые не закрыли до сих пор, только потому что такие реформы «никому не были нужны».

Напомним, в Украине по состоянию на 2012 год насчитывалось 142 колонии и восемь колоний для несовершеннолетних. Суммарно они рассчитаны на более чем 200 тыс. человек, но по последним данным заполнены тюрьмы не более, чем на треть.

На предыдущем этапе пенитенциарной реформы в Украине было радикально — более чем вдвое — сокращено число следственных изоляторов. Предполагалось, что главный следственный изолятор Киева будет вынесен за пределы города.

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