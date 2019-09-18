Российские звезды вышли на пикет в поддержку осужденного Устинова (фото)

Шоу-бизнес

В Москве у здания администрации президента России начался массовый пикет в поддержку актёра Павла Устинова, которого суд осудил на 3,5 года колонии общего режима, якобы за то, что актер вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.

В одиночном пикете принимают участие коллеги Устинова, известные актеры, режиссеры и просто небезразличные россияне. Первым у здания появился актер Александр Паль с плакатом с надписью «Свободу Павлу Устинову». Его поддержали также коллеги Никита Кукушкин, Никита Ефремов, актрисы Любовь Аксенова и Александра Бортич, певица Мария Тотибадзе и многие другие.



*Александр Паль



*Никита Кукушкин



*Александр Молочников



*Никита Ефремов



*Любовь Аксенова

На улице выстроилась огромная очередь, человек 200, желающих принять участие в пикете и поддержать, по их мнению, невиновного актера. К площади продолжают прибывать люди.



*Очередь за свободой

Напомним, Павла Устинова задержали 3 августа во время митинга в Москве. На видео задержания видно, как несколько сотрудников ОМОНа подходят к актеру, который стоял возле входа в метро, сбивают его с ног и бьют дубинками.

16 сентября суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети. На защиту актера стали многие звезды шоу-бизнеса, они назвали приговор вопиющим беспределом и выразили поддержку актеру, объявив флешмоб. К нему присоединились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Максим Галкин, Максим Виторган и многие другие.

Адвокат осуждённого Дмитрий Чешков считает, что такие акции могут положительно повлиять на ход дела и обжалование приговора.

Ранее известный журналист и блогер Юрий Дудь, получив награду «Человек года», в своей эмоциональной речи призвал россиян не молчать, не бояться власти и бороться за свои права.

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