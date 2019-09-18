- 20:29 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:15 Задержание террориста на Мосту метро в Киеве: новые подробности и фото
- 20:00 Можно откупиться: Аброськин рассказал, как в блатном мире относятся к педофилам
- 19:54 Козерог не совместим с Водолеем, а Стрелец будет счастлив с Рыбами: браки по знакам Зодиака
- 19:54 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:53 На велосипеде на Майдан: киевлянам предлагают поучаствовать во флешмобе
- 19:41 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:37 Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали: появилось фото
- 19:35 Ветеран АТО угрожал взорвать Мост метро в Киеве: появилось его фото
- 19:32 Захватчик Моста метро в Киеве выдвинул первые требования
- 19:24 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 19:18 Разведение войск на Донбассе: глава Минобороны рассказал, как это будет
Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали: появилось фото
Спецназ задержал мужчину, который в среду вечером захватил Мост метро в Киеве и угрожал его взорвать.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото момента задержания, сделанное с дрона. На нем видно, что мужчина лежит лицом в пол, а в этот момент к нему подходит спецназ. Очевидно, его уговорили сдаться.
Как сообщалось ранее, захватчиком моста оказался 42-летний ветеран АТО и бывший военный Алексей Белько.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.