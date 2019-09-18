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Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали: появилось фото

19:37 18 сентября 2019 977
Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Спецназ задержал мужчину, который в среду вечером захватил Мост метро в Киеве и угрожал его взорвать.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото момента задержания, сделанное с дрона. На нем видно, что мужчина лежит лицом в пол, а в этот момент к нему подходит спецназ. Очевидно, его уговорили сдаться.

Как сообщалось ранее, захватчиком моста оказался 42-летний ветеран АТО и бывший военный Алексей Белько.

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