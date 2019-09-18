Ветеран АТО угрожал взорвать Мост метро в Киеве: появилось его фото

Происшествия

В Киеве закончилась эпопея с захватом Моста метро. Как известно, некий мужчина на своем авто примерно в 16:00 заблокировал движение по мосту и пригрозил его взорвать. На место событий прибыло руководство МВД и полиции, а также спецназ.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», захватчиком оказался 42-летний Алексей Белько, уроженец крымского города Форос. По некоторым данным, он является бывшим или действующим военным ВСУ.

«Украинская правда» пишет о том, что он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах под Киевом. Есть сведения, что Алексей Белько принимал участие в АТО на Донбассе.

Очевидцы событий информируют, что мужчина якобы выдвинул первые требования. Он обратился к властям с требованием прекратить капитуляцию по вопросу Донбасса. Как известно, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, то Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая предусматривает амнистию боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также выборы на оккупированном Донбассе без вывода российских войск. Впрочем, подписывать документы представители Украины отказались.

Источник «ФАКТОВ» в полиции уточнил, что с квадрокоптера мужчине сбросили рацию и сейчас полиция пытается установить с ним связь. Тем временем, по словам собеседника, спецназ готов к штурму, а снайперы ждут команды о ликвидации Белько.

По состоянию на 19:40 мужчина задержан спецназом, он сдался полиции.

Также нам стало известно, что в Соломенском районе столицы бывшая жена Белько пытается выселить его из квартиры. Она работает в полиции. Сам Белько в той квартире не проживает.

Онлайн-трансляцию с Моста метро смотрите здесь.

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