Футбол «Барселона» – «Вильярреал» и полуфиналы ЧМ по волейболу: главные спортивные события недели

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Понедельник, 23 сентября
Футбол. Чемпионат Германии
«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — телеканал «Футбол 2» — 21:30
Гала-вечер «The Best FIFA Football Awards-2019» — «UА:Перший» — 21:30
Вторник, 24 сентября
Футбол. Чемпионат Испании
«Барселона» — «Вильярреал» — «Футбол 1» — 22:00
Футбол. Чемпионат Италии
«Брешиа» — «Ювентус» — «Футбол 2» — 22:00
Среда, 25 сентября
Футбол. Чемпионат Украины
«Мариуполь» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
Румыния — Украина — «Спорт 1» — 18:30
Футбол. Чемпионат Италии
«Рома» — «Аталанта» — «Футбол 1» — 20:00
«Интер» — «Лацио» — «Футбол 1» — 22:00
Футбол. Чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна» — «Футбол 2» — 22:00
Четверг, 26 сентября
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Полуфинал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 21:30
Футбол. Чемпионат Италии
«Торино» — «Милан» — «Футбол 2» — 22:00
Пятница, 27 сентября
Футбол. Чемпионат Украины
«Шахтер» — «Ворскла» — «Футбол 1» — 19:00
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Полуфинал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 21:45
Суббота, 28 сентября
Футбол. Чемпионат Италии
«Ювентус» — СПАЛ — «Футбол 2» — 16:00
Хоккей. Чемпионат Украины
«Донбасс» — «Кременчуг» — XSPORT — 16:30
Футбол. Чемпионат Украины
«Карпаты» — «Колос» — УНИАН — 17:00
«Александрия» — «Львов» — «Футбол 2» — 19:30
Футбол. Чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона» — «Футбол 1» — 17:00
«Атлетико» — «Реал» — «Футбол 2» — 22:00
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
Украина — Польша — XSPORT, «Спорт 1» — 19:00
Футбол. Чемпионат Германии
«Боруссия» Д — «Вердер» — «Футбол 1» — 19:30
Воскресенье, 29 сентября
Футбол. Чемпионат Украины
«Мариуполь» — «Десна» — «Футбол 1» — 14:00
«Динамо» — «Днепр» — «2+2» — 17:00
«Олимпик» — «Заря» — «Футбол 1» — 19:30
Гандбол. Лига чемпионов
«Мотор» (Украина) — «Вардар» (Македония) — XSPORT — 18:00
Волейбол. Чемпионат Европы
Мужчины — Финал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 18:30
Футбол. Чемпионат Италии
«Милан» — «Фиорентина» — «Футбол 2» — 21:45
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