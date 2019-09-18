Спорт

Футбол «Барселона» – «Вильярреал» и полуфиналы ЧМ по волейболу: главные спортивные события недели

Понедельник, 23 сентября

Футбол. Чемпионат Германии

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — телеканал «Футбол 2» — 21:30

Гала-вечер «The Best FIFA Football Awards-2019» — «UА:Перший» — 21:30

Вторник, 24 сентября

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» — «Вильярреал» — «Футбол 1» — 22:00

Футбол. Чемпионат Италии

«Брешиа» — «Ювентус» — «Футбол 2» — 22:00

Среда, 25 сентября

Футбол. Чемпионат Украины

«Мариуполь» — «Динамо» — «Футбол 1» — 17:00

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины

Румыния — Украина — «Спорт 1» — 18:30

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» — «Аталанта» — «Футбол 1» — 20:00

«Интер» — «Лацио» — «Футбол 1» — 22:00

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» — «Осасуна» — «Футбол 2» — 22:00

Четверг, 26 сентября

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Полуфинал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 21:30

Футбол. Чемпионат Италии

«Торино» — «Милан» — «Футбол 2» — 22:00

Пятница, 27 сентября

Футбол. Чемпионат Украины

«Шахтер» — «Ворскла» — «Футбол 1» — 19:00

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Полуфинал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 21:45

Суббота, 28 сентября

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» — СПАЛ — «Футбол 2» — 16:00

Хоккей. Чемпионат Украины

«Донбасс» — «Кременчуг» — XSPORT — 16:30

Футбол. Чемпионат Украины

«Карпаты» — «Колос» — УНИАН — 17:00

«Александрия» — «Львов» — «Футбол 2» — 19:30

Футбол. Чемпионат Испании

«Хетафе» — «Барселона» — «Футбол 1» — 17:00

«Атлетико» — «Реал» — «Футбол 2» — 22:00

Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины

Украина — Польша — XSPORT, «Спорт 1» — 19:00

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» Д — «Вердер» — «Футбол 1» — 19:30

Воскресенье, 29 сентября

Футбол. Чемпионат Украины

«Мариуполь» — «Десна» — «Футбол 1» — 14:00

«Динамо» — «Днепр» — «2+2» — 17:00

«Олимпик» — «Заря» — «Футбол 1» — 19:30

Гандбол. Лига чемпионов

«Мотор» (Украина) — «Вардар» (Македония) — XSPORT — 18:00

Волейбол. Чемпионат Европы

Мужчины — Финал — «UA:Перший», «Спорт 1» — 18:30

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» — «Фиорентина» — «Футбол 2» — 21:45

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что «Шахтер» стартовал в Юношеской лиге УЕФА с поражения от «Манчестер Сити» (видео)

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