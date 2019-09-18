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Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу провела четвертый поединок в рамках финального турнира чемпионата Европы, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Одержав в предыдущих поединках две победы над Чехией (3:1) и Черногорией (3:1), подопечные Угиса Крастиньша практически гарантировали себе выход в плей-офф европейского первенства. А в поединке с аутсайдером группы Эстонией де-факто оформили свое участие в 1/8 финала чемпионата, разгромив соперника — 3:0 (25:17, 25:15, 25:14).
Результаты других встреч в группе: Черногория — Польша — 0:3, Эстония — Нидерланды — 1:3, Чехия — Польша — 0:3, Эстония — Польша — 1:3, Нидерланды — Черногория — 3:0, Эстония — Черногория — 0:3, Нидерланды — Польша — 0:3, Чехия — Эстония — 3:0. Также 18 сентября в нашей группе будет сыгран матч Нидерланды — Чехия.
Положение команд:
1. Польша — 12 очков (4 матча; сеты — 12:1);
2. Нидерланды — 9 (4; 9:4);
3. Украина — 9 (4; 9:5);
4. Чехия — 3 (3; 4:6);
5. Черногория — 3 (4; 4:9);
6. Эстония — 0 (5; 2:15).
Отметим, что на групповом этапе ЧЕ-2019 сборной Украины остается сыграть с Польшей (19 сентября в 19:00). Этот поединок, как и все остальные с участием «желто-синих», в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший». Напомним, что в 1/8 финала мирового первенства выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины отпраздновала первый за 16 лет успех на чемпионате Европы.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!