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Захватчик Моста метро в Киеве выдвинул первые требования

19:32 18 сентября 2019 523
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве начались переговоры полиции с гражданином, угрожающим взорвать Мост метро. Переговоры велись с помощью рации, которую гражданину на мосту доставили с помощью дрона. Мужчина выдвинул первые требования: прекратить капитуляцию на фронте. Очевидно, имелись в виду запланированные в Минске переговоры о мирной «формуле Штайнмайера» для Донбасса.

Вечером 18 сентября стало известно, что несмотря на предварительное согласие украинские переговорщики в Минске все же отказались письменно зафиксировать одобрение плана Штайнмайера. Таким образом, переговоры об отводе сил от линии разграничения также застопорились.

По состоянию на 19:35 мужчину задержали.

Напомним, на мосту в Киеве после поступления угрозы о взрыве было перекрыто движение автотранспорта и метро. На мост приехал полицейский БТР, подходы к мосту оцеплены.

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