- 20:29 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:15 Задержание террориста на Мосту метро в Киеве: новые подробности и фото
- 20:00 Можно откупиться: Аброськин рассказал, как в блатном мире относятся к педофилам
- 19:54 Козерог не совместим с Водолеем, а Стрелец будет счастлив с Рыбами: браки по знакам Зодиака
- 19:54 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:53 На велосипеде на Майдан: киевлянам предлагают поучаствовать во флешмобе
- 19:41 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:37 Мужчину, захватившего Мост метро в Киеве, задержали: появилось фото
- 19:35 Ветеран АТО угрожал взорвать Мост метро в Киеве: появилось его фото
- 19:32 Захватчик Моста метро в Киеве выдвинул первые требования
- 19:24 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 19:18 Разведение войск на Донбассе: глава Минобороны рассказал, как это будет
Захватчик Моста метро в Киеве выдвинул первые требования
В Киеве начались переговоры полиции с гражданином, угрожающим взорвать Мост метро. Переговоры велись с помощью рации, которую гражданину на мосту доставили с помощью дрона. Мужчина выдвинул первые требования: прекратить капитуляцию на фронте. Очевидно, имелись в виду запланированные в Минске переговоры о мирной «формуле Штайнмайера» для Донбасса.
Вечером 18 сентября стало известно, что несмотря на предварительное согласие украинские переговорщики в Минске все же отказались письменно зафиксировать одобрение плана Штайнмайера. Таким образом, переговоры об отводе сил от линии разграничения также застопорились.
По состоянию на 19:35 мужчину задержали.
Напомним, на мосту в Киеве после поступления угрозы о взрыве было перекрыто движение автотранспорта и метро. На мост приехал полицейский БТР, подходы к мосту оцеплены.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.