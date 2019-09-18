Задержание террориста на Мосту метро в Киеве: новые подробности и фото

Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать Мост метро в Киеве, задержали и увезли в отделение полиции для дачи показаний. Взрывчатки при гражданине не обнаружилось, но взрывотехники продолжают исследовать автомобиль, в котором приехал «подрывник», и еще раз осмотрят место происшествия.

Подробности ЧП на Мосту метро рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, основная заслуга в обезвреживании подозреваемого принадлежит бойцам спецподразделения «Корд». Кроме того, был подготовлен вертолет с группой задержания, для консультаций привлекли специалистов из водной полиции. Всего в полицейской спецоперации было задействовано более трех сотен человек.

Мужчина появился на мосту около 16.00. Свой автомобиль он бросил посреди трассы, а сам вышел из авто и произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». Движение транспорта в районе было перекрыто, а полиция выяснила личность гражданина и попыталась связаться с мужчиной по мобильному телефону.

«С ним говорили и я, и психолог, и командир спецподразделения. Мужчина не мог внятно назвать свои требования», — рассказал Крищенко. По разговору было похоже, что мужчина находится под воздействием каких-то веществ. Такое же впечатление сложилось и у группы задержания.

По словам начальника столичных полицейских, к угрозам мужчины пришлось отнестись крайне серьезно. Во-первых, гражданин изначально дал понять, что вооружен, а потом еще и сбил полицейский дрон из карабина. Во-вторых, гражданин фигурировал в полицейских отчетах трехмесячной давности, как человек, у которого нашли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ — конкретно около двух килограммов взрывчатки. Оружия при мужчине в момент задержания не оказалось — возможно, оно было сброшено в реку.

Спецоперация «Корда» прошла без жертв и пострадавших. Сейчас за подготовку теракта мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, задержанный на Мосту метро в Киеве оказался уроженцем Крыма, сейчас проживающим в Киеве. 42-летний Алексей Белько принимал участие в АТО на Донбассе. Есть сведения, что Белько был приписан к воинской части А3628, расположенной в Броварах под Киевом.

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