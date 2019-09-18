Киевские таксисты взвинтили цены из-за захвата Моста метро

Украина

Столичные таксисты воспользовались транспортным коллапсом, который возник из-за угрозы взрыва Моста метро. Как известно, из-за угрозы подрыва моста движение автомобилей и метро в вечерний час пик было приостановлено. Это значительно загрузило другие виды городского транспорта, так как киевлянам пришлось добираться с одного берега Днепра на другой альтернативными маршрутами.

О своем приключении «ФАКТАМ» рассказала киевлянка Оксана: «Я живу на Троещине, а работаю в районе железнодорожного вокзала. Раньше я на метро доезжала до «Лесной» и потом ехала домой на троллейбусе № 37. Но так как сегодня красная ветка метро не работала, я доехала до «Почайной» (бывшая станция метро «Петровка" — Авт.), но этим маршрутом решили воспользоваться многие, так что сесть в троллейбусы и маршрутки, которые едут в сторону Троещины, практически невозможно было. А таксист потребовал за поездку 500 гривен (стандартная стоимость такой поездки оценивается ранее в 200 гривен — Авт.). К счастью, мне с несколькими попутчиками попался нормальный водитель, который довез нас домой и денег не взял», — делится деталями сегодняшней несколько часовой поездки домой киевлянка.

Аналогичная история произошла с другим киевлянином, которому доехать от метро «Левобережная» до станции «Теремки» предлагали за 700 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчину, угрожавшего взорвать столичный мост Метро задержали и увезли в отделение полиции для дачи показаний. Им оказался 42-летний ветеран АТО из Крыма.



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