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Колумбия отменяет визы для украинцев: что об этом известно
Кабинет министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 18 сентября.
Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз, при наличии внутреннего паспорта сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.
Как известно, 14 сентября перечень безвизовых стран для Украины пополнился новым государством — Содружеством Доминики. В настоящее время украинцы могут без виз ездить в более 90 стран мира, благодаря чему Украина находится на 30-м месте так называемого «паспортного индекса».
Напомним, чтом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал подписание нескольких соглашений о безвизовом режиме для Украины в Нью-Йорке. Об этом он заявил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились решить проблему с массовыми отказами украинцам в пересечении израильской границы. В частности, Зеленский отметил, что несмотря на существующий безвизовый режим наши сограждане часто получают отказ во въезде в Израиль, и что во время переговоров с Нетаньяху стороны договорились «окончательно решить проблему» с этими отказами.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!